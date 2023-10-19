ЦАХАЛ сообщила об уничтожении сотен объектов ХАМАС в Рафахе

В том числе был уничтожен один из высокопоставленных военных - глава военного отделения коалиции «Комитеты народного сопротивления».

© Видео: t.me/idfofficial © Фото: t.me/idfofficial

Представители Армии обороны Израиля ЦАХАЛ сообщили об уничтожении инфраструктуры и бойцов ХАМАС, в том числе высокопоставленных военных чиновников, в Рафахе. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале военных Израиля.

«Армия обороны Израиля уничтожила террористическую инфраструктуру в секторе Газа и убила боевиков-террористов, включая главу военного отделения "Комитетов народного сопротивления" в Рафахе», - говорится в сообщении ЦАХАЛ.

Военные Израиля добавили, что за последние сутки были нанесены удары по сотням объектам ЦАХАЛ: пунктам запуска ракет, шахтам туннелей, разведывательной инфраструктуре, командным центрам. Также оказались поражены ряд военных служащих ХАМАС, в том числе высокопоставленные бойцы, среди них - глава военного отделения коалиции «Комитеты народного сопротивления».

Накануне в ЦАХАЛе предоставили результаты проверки атаки по больнице в Газе: были показаны кадры последствий взрыва и сравнения израильских ударов по разным объектам ХАМАС. По словам представителей армии, на снимках удара по госпиталю АЛь-Ахли нет воронок от применения авиационных бомб, что говорит о непричастности израильских военных.