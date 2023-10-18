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Путин: Россия и Китай стремятся к прогрессу и социальному благополучию

Ян Брацкий
06:29 18.10.2023
По мнению Владимира Путина, создание новых логистических и торговых маршрутов отражает глубинные изменения в мировой экономике и растущую роль новых центров развития.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Россия и Китай стремятся к долгосрочному экономическому прогрессу и социальному благополучию. Об этом с трибуны Третьего международного форума «Один пояс - один путь» заявил президент Владимир Путин. Он выступил сразу после хозяина мероприятия - председателя КНР Си Цзиньпина.

«Каждый из нас, когда начинает большое дело, конечно, рассчитывает на то, что оно будет успешным. Но при таких глобальных размерах, которые были инициированы председателем КНР десять лет назад - откровенно говоря, трудно рассчитывать на то, что все получится. У наших китайских друзей - получается. Мы очень рады этим успехам, потому что это касается многих из нас», - заключил президент.

Владимир Путин коротко остановился на основных перспективных планах, которые уже начинают осуществляться на практике и дополняют многие инфраструктурные проекты в Евразии. Вместе они позволяют создать единый транспортно-логистический каркас, уточнил российский лидер. В своем выступлении Путин пригласил все заинтересованные страны к сотрудничеству по Северному морскому пути. По мнению президента, создание новых транспортных и торговых маршрутов отражает глубинные изменения в мировой экономике и ту роль, которую в ней начинают играть страны Азиатско-Тихоокеанского региона, глобального юга и другие центры роста и развития.

Третий международный форум «Один пояс - один путь» стартовал в Пекине сегодня, 18 октября. На торжественной церемонии открытия выступил председатель Китайского Народной Республики Си Цзиньпин. На форуме соберутся представители 130 стран и 30 международных организаций.

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