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Сийярто назвал лицемерием критику в адрес премьера Венгрии за встречу с Путиным

Елизавета Кондрикова
07:22 19.10.2023
Ранее встречу двух глав государств раскритиковала глава эстонского кабмина Кая Каллас.
Сийярто назвал лицемерием критику в адрес премьера Венгрии за встречу с Путиным
© Фото: Tomas Tkacik, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал «лицемерием в кубе» критические высказывания в отношении недавней встречи венгерского премьер-министра Виктора Орбана с президентом России Владимиром Путиным. 

Ранее свое возмущение встречей выразила глава эстонского кабмина Кая Каллас, которой было «очень-очень неприятно» видеть, как лидеры Венгрии и России пожимают друг другу руки, отметили РИА Новости.

На что глава внешнеполитического ведомства Венгрии «с большим уважением» напомнил, что муж Каллас продолжал вести бизнес с Россией после начала спецоперации и введения антироссийских санкций.

«Премьер-министр Эстонии назвала встречу очень неприятной и лишенной всякой логики и выразила свое возмущение...Лицемерие в кубе», - написал Сийярто в своих социальных сетях.

Встреча Путина и Орбана состоялась в этот вторник 17 октября в Пекине, в ходе разговора президент России с удовлетворением констатировал, что взаимоотношения двух стран в последние десятилетия развивались с учетом интересов друг друга.

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