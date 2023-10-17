Путин встретился в Пекине с Орбаном
В Китае проходит III Международный форум «Один пояс - один путь».
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Российский лидер Владимир Путин встретился в Пекине с венгерским премьером Виктором Орбаном.
Напомним, ранее президент РФ прилетел в Китай, чтобы поучаствовать в форуме «Один пояс - один путь».
Путин констатировал, что отношения между Москвой и Будапештом в течение десятилетий удавалось выстраивать на основе учета интересов друг друга.
«Не может не вызывать удовлетворения, что со многими странами Европы у нас отношения сохраняются, развиваются. Одна из этих стран - Венгрия», - сказал Путин.
Ранее глава государства провел встречу на полях форума с вьетнамским коллегой Во Ван Тхыонгом.