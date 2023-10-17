В стране и мире Путин встретился в Пекине с Орбаном Анна Назайкина В Китае проходит III Международный форум «Один пояс - один путь». © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Российский лидер Владимир Путин встретился в Пекине с венгерским премьером Виктором Орбаном. Напомним, ранее президент РФ прилетел в Китай, чтобы поучаствовать в форуме «Один пояс - один путь». Путин констатировал, что отношения между Москвой и Будапештом в течение десятилетий удавалось выстраивать на основе учета интересов друг друга. «Не может не вызывать удовлетворения, что со многими странами Европы у нас отношения сохраняются, развиваются. Одна из этих стран - Венгрия», - сказал Путин. Ранее глава государства провел встречу на полях форума с вьетнамским коллегой Во Ван Тхыонгом. Экспертное мнение и аналитика