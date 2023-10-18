«Беспрецедентное злодеяние»: кто виноват в ударе по больнице Аль-Ахли

В Израиль прибывают самолеты с военной помощью США. Пока на Ближнем Востоке бушуют митинги, Европа осторожно призывает расследовать инцидент в больнице Аль-Ахли, никого не осуждая.

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Удар по больнице Аль-Ахли в Секторе Газа - на первых полосах газет. Ужасающие кадры с погибшими, окровавленными и пострадавшими женщинами и детьми - в эфирах ведущих телеканалов и в соцсетях. Весь мир осуждает ракетную атаку на больницу и призывает провести расследование. На этом фоне самолет президента США приземляется в аэропорту Бен Гурион в Тель-Авиве.

Как заявил Джо Байден на встрече с премьером Биньямином Нетаньяху, в Израиль он прибыл по простой причине - заявить всему миру, что Штаты будут стоять на своем и продолжат оказывать поддержку Израилю. Переговоры были запланированы задолго до вчерашнего удара. Теперь Байдену придется высказаться. Слишком большой резонанс в мире, чтобы проигнорировать эту тему.

«Я был глубоко опечален и возмущен вчерашним взрывом в больнице на территории Газы. И опираясь на то, что я видел, создается впечатление, что это совершила другая команда, а не вы. Но многие в этом не уверены. Так что нам предстоит много работы», - заявил Байден.

О какой именно команде идет речь, президент США не говорит, да и о расследовании тоже. Практически сразу после трагедии советник Нетаньяху Нафтали Хананья публикует твит: «Израильские ВВС нанесли удар по базе террористов в госпитале Газы. Множество террористов убиты».

Когда стало ясно, что именно произошло и каков масштаб трагедии, советник быстро удалил свой пост, сославшись на ошибку. Канцелярия Нетаньяху начинает распространять версию: палестинцы сами нанесли удар. На переговорах с Байденом премьер лишь это подтвердил.

«ХАМАС несет ответственность за все жертвы среди гражданского населения. Вчера было совершено ужасное военное преступление - ракета, выпущенная палестинскими террористами, дала осечку и упала на палестинскую больницу. Весь мир справедливо негодует. Но это возмущение должно быть направлено не на Израиль, а на террористов», - заявил Нетаньяху.

Но о масштабах трагедии в Газе и о каких конкретно террористах идет речь, на встрече с Байденом Биньямин Нетаньяху не сказал ни слова. Ответа на вопрос - чья именно была ракета и кто нанес удар - нет до сих пор. Есть только взаимные обвинения. В Палестине утверждают: удар нанесли израильские ВВС. Тель-Авив утверждает: ракету запустила террористическая группировка «Исламский джихад»* (запрещена в России).

«Анализ оперативных систем ЦАХАЛ указывает на то, что террористы в Газе выпустили ракеты по траектории, проходящей в непосредственной близости от Аль-Ахли и больницы Аль-Махди в Газе. Разведывательные данные из нескольких источников, которыми мы располагаем, указывают на то, что “Исламский джихад” несет ответственность за неудавшийся запуск ракеты, поразившей больницу в Газе. Повторяю, это ответственность “Исламского джихада”*, что которого погибли невинные люди», - заявил пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

В подтверждение своей позиции военные публикуют кадры с беспилотника и утверждают, что на них не видны воронки от авиационных бомб, которые обычно применяет ЦАХАЛ и которые заметны при других обстрелах. По версии военных, взрыв произошел над парковкой госпиталя. Об этом говорят следы пожара на крышах автомобилей и изрешеченные осколками соседние дома. И тут же ЦАХАЛ обнародует радиоперехват переговоров двух палестинцев, которые сокрушаются, что ракета принадлежит группировке «Исламский джихад»* и полетела не туда, куда должна была.

Но эти доказательства не всем кажутся убедительными. Одним из первых атаку на госпиталь в секторе Газа осудил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Удар по больнице, в которой находятся женщины, дети и ни в чем не повинные мирные жители, - это последний пример израильских атак, лишенных самых элементарных человеческих ценностей. Я призываю все человечество принять меры, чтобы остановить это беспрецедентное злодеяние в Газе», - заявил он.

На этом фоне протесты в Турции не утихают со вчерашнего вечера. В Стамбуле ночью толпа смогла прорваться за первый периметр охраны израильского консульства. В здание и полицейских летели фейерверки. Чтобы усмирить толпу, пришлось применять слезоточивый газ и водометы. Похоже, что этой ночью не спал весь мир. Протесты и беспорядки - сразу на нескольких континентах. Южная Корея, Колумбия, Канада.

А это уже Европа, Берлин. Пока в одной части города проходит мирная акция, в другой слышны выстрелы. В ЕС традиционно выражают обеспокоенность и никого не осуждают. Франция, Нидерланды, Испания, Великобритания, Германия призвали расследовать трагедию.

«Я хотел бы выразить свое эмоциональное отношение к недавней информации, согласно которой в больнице в Газе произошел взрыв с большим количеством жертв. Это показывает драматическую ситуацию, в которой оказались люди, находящиеся там. Полная блокада, когда вы разрушаете основную инфраструктуру, когда вы перекрываете доступ к воде, электричеству, когда вы не позволяете доставлять продовольствие - это не соответствует международному праву», -заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

На фоне трагедии в госпитале в Газе в ООН призвали Израиль остановить гуманитарную катастрофу.

«Я ужасаюсь тем, что сотни людей погибли в больнице Аль-Ахли в Газе. И я осуждаю нападение на эту больницу. Я призываю обеспечить гуманитарное прекращение огня для того, чтобы обе стороны могли рассмотреть мои призывы и сократить страдания людей, которые мы все видим», -сказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

И только в США не высказали прямых обвинений, но заявили, что Тель-Авив получит беспрецедентную поддержку Вашингтона. Об этом заверил Джо Байден после переговоров с Нетаньяху, пообещав на этой неделе обратиться к конгрессу США. При этом глава Белого дома дал и другое неожиданное распоряжение.

«Сегодня я также объявляю выделение дополнительных 100 миллионов долларов на гуманитарную помощь Газе и Западному берегу, которые помогут более чем 1 миллиону вынужденных покинуть свои дома палестинцев. В том числе помогут с экстренной ситуацией в Газе», - сказал Байден.

По требованию США Израиль не будет препятствовать поставкам гумпомощи из Египта в сектор Газа, сообщила канцелярия премьера. Но никаких гарантий, судя по настроению Тель-Авива, нет. Политическое и военное руководство еврейского государства однозначно поставило цель - ликвидировать военное крыло ХАМАС.

*«Исламский джихад» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.