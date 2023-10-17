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«Зачистка» опорника ВСУ: десантники взяли в плен боевиков на севере Артемовска

06:23 17.10.2023
Бойцы подразделения «Шторм» Ивановского соединения ВДВ закрепились на позициях противника, после чего взяли в плен несколько украинских националистов, отказавшиеся сложить оружие были ликвидированы.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Штурмовые группы Ивановского соединения Воздушно-десантных войск зачистили опорный пункт вооруженных формирований украинских националистов на северном фланге Артемовского направления. Кадры работы российских десантников опубликовало Министерство обороны Российской Федерации.

В ходе ведения активной обороны к северу от Артемовска штурмовики ВДВ успешно выполняют задачи по уничтожению украинских боевиков, которые пытаются обойти город с севера.

После проведения воздушной разведки и нанесения огневого поражения ствольной артиллерией по позициям ВСУ, закрепившихся к северу от Артемовска, десантники Ивановского соединения выдвинулись в лесопосадку - там противник укрылся после неудачной попытки прорыва нашей обороны.

Бойцы подразделения «Шторм» небольшой группой незаметно подошли с нескольких направлений к окопам неприятеля, где, по данным, полученным от разведчиков, находилось несколько боевиков ВСУ. Российские военнослужащие молниеносно атаковали их. В ходе скоротечного боестолкновения десантники сумели закрепится на позициях противника, после чего взяли в плен несколько украинских националистов. Отказавшиеся сложить оружие были ликвидированы.

Ранее Минобороны России показало, как тульские десантники громят боевиков под Артемовском при помощи 120-мм самоходных орудий «Нона-С». Огневое поражение наносится украинским националистам, пытающимся прорвать оборону ВС РФ с севера от Артемовска.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

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