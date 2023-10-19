Импорт зерновых из России в Японию вырос на 853%

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В период с апреля по сентябрь 2023 года Япония нарастила экспорт зерна из России на более чем 850 процентов. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на японское министерство финансов.

За этот же период Россия сократила импорт природного газа на 21%, руды цветных металлов на 79% и угля на 77%. В свою очередь, импорт зерновых и овощей значительно вырос.

Напомним, что в июле этого года правительство Японии приняло решение запретить экспорт в Россию автомобилей с объемом двигателя больше 1,9 литра, машин с гибридными двигателями, а также покрышек для грузового транспорта. Тем не менее экспорт Японии в Россию сократился на 8%, а импорт из России на 57%.