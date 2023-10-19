Курсанты НВВКУ показали занятия по «тактическому маневрированию» на БМП-2

По окончании выполнения нового норматива «тактическое маневрирование» оцениваются действия всех членов экипажа, в который входят командир, механик-водитель и наводчик-оператор.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Курсанты Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ) отработали новый норматив «тактическое маневрирование» в ходе практических занятий по вождению боевых машин пехоты БМП-2. Кадры тренировок опубликовало Минобороны России.

Норматив «тактическое маневрирование» выполняется в составе экипажа, который состоит из командира, механика-водителя и наводчика-оператора. Для отработки нового упражнения на полигоне были подготовлены огневые позиции (окопы), где во время его выполнения, на усмотрение руководителя занятия, одна из позиций может перекрываться. В этом случае командир боевой машины должен самостоятельно принять решение о смене позиции, учитывая изменившуюся обстановку на поле боя. По окончании выполнения поставленной задачи оцениваются действия всех членов экипажа.

Помимо этого, курсанты высшего военного учебного заведения совершенствуют свои навыки в преодолении естественных и искусственных препятствий, таких как коленный мост, колейный проход в минно-взрывном заграждении, противотанковый ров, подъемы и спуски, а также искусственный и естественный брод.

Практические занятия проходят под руководством опытных инструкторов с учетом опыта, полученного в зоне проведения специальной военной операции.

Ранее курсанты учебного центра (подготовки младших специалистов разведки) НВВКУ освоили на полигоне методику поражения целей из различных положений в ходе практических занятий. Кроме того, будущие разведчики отработали задачи по маскировке, применению приборов наблюдения и прицеливания, определению расстояния до целей и их классификации.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.