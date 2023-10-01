Армия Шойгу поздравил военных и сотрудников ОПК с Днем Сухопутных войск Сергей Шойгу отметил эффективную работу общевойсковых соединений и воинских частей сухопутных войск в зоне спецоперации. © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда Читайте нас на: Министр обороны Сергей Шойгу поздравил российских военных, ветеранов и сотрудников оборонно-промышленного комплекса с Днем Сухопутных войск. Шойгу отметил заслуги общевойсковых соединений и воинских частей сухопутных войск в зоне проведения спецоперации. «Уважаемые товарищи! Поздравляю всех с праздником! <...> В ходе СВО личный состав общевойсковых соединений и воинских частей эффективно выполняет поставленные перед ним важные задачи, умело и решительно действует в самой сложной обстановке», - сказал Шойгу в своем поздравлении. Отдельно министр обороны поблагодарил ветеранов, которые сегодня делятся опытом со своими младшими коллегами. По словам Шойгу, вклад сухопутных войск в обеспечении безопасности Российской Федерации по-настоящему неоценим. Ранее личный состав Сухопутных войск поздравил президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что военнослужащие демонстрируют высокий уровень подготовки и способны надежно обеспечивать национальные интересы страны. Материал подготовили Елизавета Егорова и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика