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Шойгу поздравил военных и сотрудников ОПК с Днем Сухопутных войск

09:44 01.10.2023
Сергей Шойгу отметил эффективную работу общевойсковых соединений и воинских частей сухопутных войск в зоне спецоперации.
Шойгу поздравил военных и сотрудников ОПК с Днем Сухопутных войск
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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Министр обороны Сергей Шойгу поздравил российских военных, ветеранов и сотрудников оборонно-промышленного комплекса с Днем Сухопутных войск. Шойгу отметил заслуги общевойсковых соединений и воинских частей сухопутных войск в зоне проведения спецоперации.

«Уважаемые товарищи! Поздравляю всех с праздником! <...> В ходе СВО личный состав общевойсковых соединений и воинских частей эффективно выполняет поставленные перед ним важные задачи, умело и решительно действует в самой сложной обстановке», - сказал Шойгу в своем поздравлении.

Отдельно министр обороны поблагодарил ветеранов, которые сегодня делятся опытом со своими младшими коллегами.

По словам Шойгу, вклад сухопутных войск в обеспечении безопасности Российской Федерации по-настоящему неоценим.

Ранее личный состав Сухопутных войск поздравил президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что военнослужащие демонстрируют высокий уровень подготовки и способны надежно обеспечивать национальные интересы страны. 

Материал подготовили Елизавета Егорова и Николай Баранов. 

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