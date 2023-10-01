Шойгу поздравил военных и сотрудников ОПК с Днем Сухопутных войск
Министр обороны Сергей Шойгу поздравил российских военных, ветеранов и сотрудников оборонно-промышленного комплекса с Днем Сухопутных войск. Шойгу отметил заслуги общевойсковых соединений и воинских частей сухопутных войск в зоне проведения спецоперации.
«Уважаемые товарищи! Поздравляю всех с праздником! <...> В ходе СВО личный состав общевойсковых соединений и воинских частей эффективно выполняет поставленные перед ним важные задачи, умело и решительно действует в самой сложной обстановке», - сказал Шойгу в своем поздравлении.
Отдельно министр обороны поблагодарил ветеранов, которые сегодня делятся опытом со своими младшими коллегами.
По словам Шойгу, вклад сухопутных войск в обеспечении безопасности Российской Федерации по-настоящему неоценим.
Ранее личный состав Сухопутных войск поздравил президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что военнослужащие демонстрируют высокий уровень подготовки и способны надежно обеспечивать национальные интересы страны.
Материал подготовили Елизавета Егорова и Николай Баранов.