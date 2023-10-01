Путин поздравил личный состав и ветеранов Сухопутных войск с профессиональным праздником

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Президент России Владимир Путин 1 октября поздравил личных состав Сухопутных войск России с профессиональным праздником. Российский лидер напомнил о славной истории и подвигах солдат и офицеров и отметил, что сегодня военнослужащие продолжают традиции своих предков.

«Доблесть и мужество бойцов и командиров, их преданность долгу и Отечеству ярко проявились в ходе проведения специальной военной операции. Уверен, что личный состав Сухопутных войск будет и впредь демонстрировать высокий уровень подготовки, надежно обеспечивать суверенитет и национальные интересы России», - говорится в сообщении на сайте Кремля.

День сухопутных войск Вооруженных сил Российской Федерации отмечается 1 октября. Праздник был утвержден указом президента РФ в 2006 году. Дата была выбрана в честь издания 1 октября 1550 года указа князя Ивана IV «Об помещении в Московском и окружающих уездах избранной тысячи служилых людей», который фактически создал первое в России постоянное войско из стрелецких полков.