Business Insider: Маск собирается заблокировать социальную сеть Х в Европе

Маск все более не доволен законом о цифровых услугах.

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Илон Маск рассматривает возможность заблокировать принадлежащую ему социальную сеть Х (ранее Twitter) для европейских пользователей. Об этом сообщил портал Business Insider, ссылаясь на источник.

По сведениям портала, Маск все больше разочаровывается в необходимости соблюдать закон о цифровых услугах. Дабы избежать регулирования со стороны Европы, X(ранее Twitter) может перестать функционировать на территории Европы.

Закон о массовом сборе данных вступил в силу 25 августа в Европе. Основной целью закона является обязать Google, Facebook*, Amazon и другие компании соблюдать строгие нормы, налагая на них ответственность за размещаемый пользовательский контент.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.