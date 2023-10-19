Юань впервые обошел евро в расчетах через SWIFT

В сентябре доля китайской валюты в расчетах через международную систему SWIFT выросла до 5,8%.

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Юань впервые в истории обошел евро и стал второй основной валютой в мировой торговле. В сентябре доля национальной валюты Китайской Народной Республики в расчетах через международную межбанковскую систему SWIFT выросла до 5,8%. В августе этот показатель составлял 4,8%.

Это максимальное значение юаня за последние пять лет, передает телеканал «360» данные SWIFT. Первую строчку по-прежнему занимает доллар, его доля на рынке достигает 84,1%, два месяца назад - 83,9%.

Теперь евро в рейтинге основных валют для международных расчетов замыкает тройку лидеров, его доля сократилась с 6,4% в августе до 5,4% в сентябре. В топ-5 также вошли японская йена и саудовский риал.

Ранее директор первого департамента Азии Министерства иностранных дел РФ Георгий Зиновьев заявил, что дедолларизацию экономических связей России и КНР можно считать состоявшейся, так как более 80% расчетов между державами производят в национальных валютах. По его словам, торги рубля и юаня на Московской бирже превысили долю американского доллара.