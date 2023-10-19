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Отличившимся артиллеристам ЦВО вручили медали Суворова, Жукова и «За отвагу»

07:01 19.10.2023
Награждение военнослужащих артиллерийского гвардейского полка танкового соединения ЦВО проходило в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры награждения военнослужащих артиллерийского гвардейского полка танкового соединения Центрального военного округа (ЦВО), которые отличились в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции.

Представители соединения и командования ЦВО вручили артиллеристам государственные и ведомственные награды. Церемония награждения проходила в районе, который находится в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. Бойцы получили медали Суворова, Жукова, «За отвагу», и «За воинскую доблесть». Помимо государственных и ведомственных наград, отличившимся в ходе боевой работы военнослужащим было присвоено очередное воинское звание.

«Нахожусь в зоне СВО с самого ее начала. В первых рядах заходил и до сих пор служу. Получил ранения, после ранения вернулся и здесь буду до конца. Готов передавать знания вновь прибывшим подразделениям, готов делиться опытом, который заработал в зоне СВО. Победа, конечно, будет за нами. Еще чуть-чуть и дожмем, выиграем», - сказал механик-водитель с позывным «Конь».

За проявленные мужество, отвагу и героизм самоходному артиллерийскому полку было присвоено почетное звание «гвардейский».

Ранее госнаграды получили морпехи 155-й гвардейской бригады Тихоокеанского флота. Церемония награждения прошла в тыловом районе зоны спецоперации. Одному из военнослужащих был вручен знак отличия ордена Святого Георгия - Георгиевский крест IV степени.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

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