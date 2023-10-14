Морпехам 155-й гвардейской бригады ТОФ вручили госнаграды

Один из военнослужащих получил знак отличия ордена Святого Георгия - Георгиевский крест IV степени.

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Морским пехотинцам 155-й гвардейской бригады Тихоокеанского флота вручили государственные награды за проявленную доблесть и мужество при выполнении служебного долга. Церемония награждения прошла в одном из тыловых районов зоны спецоперации.

Заместитель командующего ТОФ по военно-политической работе Геннадий Прохоров вручил бойцам награды. В их числе были ордена Мужества и медали «За отвагу». Также один военнослужащий получил знак отличия ордена Святого Георгия - Георгиевский крест IV степени.

Ранее глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу представил к званию Героя РФ посмертно рядового 155-ой отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морпехоты ТОФ Дмитрия Егорова с позывным «Сунтар». Егоров во время боя с противником вблизи Новомайорского уничтожил часть штурмовой группы ВСУ, вынудив националистов отступить, однако был смертельно ранен.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов