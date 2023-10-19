Минторг Казахстана опроверг информацию о запрете на экспорт в РФ

Казахстан отметил, что торговля товарами «двойного назначения» осуществляется в соответствии с международным режимом экспортного контроля.

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Власти Казахстана не устанавливали запреты на экспорт товаров в Россию в связи с введенными против РФ санкциями. Об этом заявляет Министерство торговли и интеграции Казахстана.

«Касательно распространяемой в СМИ информации о запрете на продажу России 106 видов товаров Министерство торговли и интеграции РК официально заявляет о ее некорректности» - говорится в сообщении казахского МТИ.

В министерстве дополнили, что торговля товарами «двойного назначения» уже более 20 лет осуществляется в соответствии с международным режимом экспортного контроля.

Напомним, сегодня утром сообщалось о том, что вице-министр торговли и интеграции Кайрат Торебаев заявил о полном запрете ввоза 106 наименований товаров, преимущественно военной техники. Ограничение экспорта именно этого ряда товаров, связали с антироссийским санкциями.