Казахстан запретил экспорт в Россию 106 видов товаров

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В Казахстане полностью ограничили экспорт в Россию 106 наименований товаров, в основном это товары военной отрасли, заявил вице-министр торговли и интеграции Кайрат Торебаев в кулуарах Сената Парламента Казахстана. Об этом сообщило казахстанское издание zakon.kz.

«Это товары военного назначения. Например, дроны, внутренние детали, специализированная электроника, чипы и аналогичная продукция», - рассказал вице-министр.

Ограничение экспорта именно этого ряда товаров связывают с антироссийскими санкциями.

Президент России Владимир Путин встречался во вторник, 17 октября, со своим казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым в Пекине в рамках своего участия в форуме «Один пояс - один путь». Это была неформальная встреча, на которой обсуждалась актуальная повестка дня.