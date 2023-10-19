Пасынка Стаса Намина привезли на место убийства тещи и сына композитора

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Пасынка Стаса Намина, признавшегося в убийстве сына и тещи известного композитора, привезли в дом, в котором произошла трагедия. Романа Микояна доставили для проведения следственного эксперимента. Об этом сообщает корреспондент телеканала «Звезда».

Кроме того, на место доставили и мать Романа. Позже женщине стало плохо и ее вывели из частного дома, где произошло убийство.

Напомним, ранее в частном доме нашли тела 30-летнего режиссера Артема Микояна и его бабушки. Их обнаружили с колото-резаными ранами.

Заведено уголовное дело. В убийстве сознался приемный сын Стаса Намина Роман Микоян.