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Эксперт Шапкин объяснил, почему не нужна страховка при покупке ж/д билетов

Владимир Рубанов
19:04 19.10.2023
Навязыванием страховок грешат банки и автосалоны, рассказал председатель Национального союза защиты прав потребителей.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости
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Закон о введении ответственности за навязывание дополнительных услуг - очень важный и нужный, сказал в беседе со «Звездой» председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин. Его применение позволит избежать дополнительных страховок в разных сферах, которые навязываются покупателям.

«На самом деле это такой поворотный момент. Очень часто при приобретении автомобилей навязывается две-три страховки, причем они дорогостоящие и одна похожа на другую. Часто эти страховки бывают даже без указанной суммы страхового покрытия, без описания страхового случая, без подписи клиента», - рассказал специалист.

Банки тоже грешат навязыванием услуг по страхованию, отметил Шапкин.

«Можно сказать, что практически все страховки у нас навязаны. Если бы мы жили, например, в таких местах, где часто происходят тайфуны, цунами, наводнения, землетрясения, то страховка имела бы такое значение. А у нас практически вся страховая деятельность является навязанной», - считает эксперт.

Страховки навязываются при покупке билетов, например, на поезд.

«Ответственность перевозчика уже застрахована. Если вы даже ничего дополнительно не страхуете, все равно - не дай Бог что случится - перевозчик будет выплачивать вам страховое покрытие. Потому что есть закон о страховании ответственности перевозчика. Вы должны знать, что вам не нужно ничего у перевозчика дополнительно страховать», - рассказал Шапкин.

Применение нового закона может позволить потребителям избежать таких дополнительных страховок. Правоприменительная практика должна описать, что является случаем навязывания.

«То есть, именно когда вы вынуждены подписать, иначе вам, допустим, не продадут товар или какую-то другую услугу, либо когда помимо этого вам просто подсунут какие-то дополнительные условия, которые являются добровольными, но вы по незнанию, по невнимательности можете их включить в стоимость того, что вы покупаете», - сказал Шапкин.

Владимир Путин подписал закон о введении штрафов за навязывание потребителям дополнительных услуг и товаров. Максимальная санкция за это нарушение в размере 20-40 тысяч рублей будет применяться для юридических лиц. Штраф для должностных лиц составит 2-4 тысячи рублей.

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