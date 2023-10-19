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Путин подписал закон о штрафах за навязывание услуг и товаров потребителям

Владимир Рубанов
15:18 19.10.2023
Штрафы вводятся и за необоснованный отказ рассмотреть требования потребителя, которые связаны с нарушением его прав.
Путин подписал закон о штрафах за навязывание услуг и товаров потребителям
© Фото: Александр Сухов, РИА Новости
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Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах за навязывание потребителям дополнительных услуг и товаров. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Закон предусматривает штрафы до 40 тысяч рублей за навязывание потребителю за отдельную плату дополнительных товаров (работ, услуг) при покупке основных товаров (работ, услуг).

Максимальная санкция за такое правонарушение в размере 20-40 тысяч рублей будет применяться для юридических лиц. Штраф для должностных лиц составит 2-4 тысячи рублей.

Штрафы для должностных лиц в размере 15-30 тысяч рублей и для юридических лиц в размере 100-300 тысяч вводятся за необоснованный отказ рассмотреть требования потребителя, которые связаны с нарушением его прав, а также за уклонение от рассмотрения этих требований.

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