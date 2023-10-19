Диетолог Гинзбург связал развитие ожирения с эволюцией человека

По словам врача, эволюция ведет к тому, что человек все больше имеет возможности удовлетворить пищевой инстинкт.

© Фото: Li Ying, Xinhua, Global Look Press

Ожирение является очень большой проблемой для человечества. Каждые десять лет в мире оно увеличивается примерно на 10% от исходной величины. Об этом в беседе со «Звездой» заявил диетолог и доктор медицинских наук Михаил Гинзбург. По его словам, закономерности, по которым развивается ожирение, лежат в основе эволюции человека.

«Эволюция человека ведет нас к тому, что все меньше имеем поводов, чтобы двигаться, и все больше имеем возможности удовлетворить утробу или, проще говоря, пищевой инстинкт», -отмечает врач.

По его словам, раньше пищевой инстинкт удовлетворялся с большим трудом, а сейчас стало намного все проще.

«А сейчас удовлетворяется по первому чиху. Бегать не за чем не надо», - отметил Гинзбург.

Напомним, ранее на заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что каждый 11-й россиянин страдает ожирением.