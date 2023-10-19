Дуда назвал свиньями голосовавших в советские времена поляков
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что демократия в стране сильно укрепилась, а в советские времена на выборы «ходили только свиньи». Об этом сообщает РИА Новости.
Дуда сообщил о рекордной явке избирателей на прошедших парламентских выборах, которая составила 74,38%. Он считает, что Польша «в очередной раз продемонстрировала, что демократия в стране укоренилась».
По мнению президента, во времена Польской Народной Республики поляки не ходили голосовать. Выборы в стране считали «фарсом», потому что их организовывали коммунисты с многочисленными фальсификациями. В итоге регистрировалась высокая явка, хотя на деле избирательные участки были пустыми.
Но с 1989 года страна «повзрослела», отметил он.
«Ибо все мы прекрасно помним, что до 89-го года только свиньи ходили на выборы», - сказал Дуда.
По итогам состоявшихся 15 октября выборов правящая партия Польши «Право и справедливость» лишилась большинства в парламенте. Три оппозиционные фракции смогли набрать достаточно голосов, чтобы вместе сформировать новое правительство.