Якубович вспомнил, как снимался в «Деревне дураков» вместе с «усатым» Гладковым

По его мнению, актерам «Каламбура» удавалось создавать замечательную программу, которая поднимала зрителям настроение.

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Народный артист РФ, телеведущей Леонид Якубович в беседе со «Звездой» поделился воспоминаниями об актере Сергее Гладкове, который в наиболее степени запомнился по своим ролям в программе «Каламбур».

Сегодня стало известно, что он ушел из жизни. Ему было 60 лет. Одним из его ярчайших образов стал усатый мужик из скетча «Деревня дураков». Якубович также снимался в этой программе.

«Замечательная компания, веселая, смешная. Они замечательные ребята, я у них снимался несколько раз. С ними общаться было просто одно удовольствие», - сказал он.

По мнению Якубовича, актерам «Каламбура» удавалось создавать «замечательную штучку», которая поднимала зрителям настроение.

«Казачок этот усатый - прекрасно образ создан, просто обаятельный...Так жалко, потому что маленькое светлое пятнышко ушло. Хороший малый», - добавил артист.

Как сообщалось сегодня утром, прощание с Гладковым состоится в эту субботу, 21 октября, в Одессе.