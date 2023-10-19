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SHOT: актер Гладков из «Деревни дураков» умер в возрасте 60 лет

Ян Брацкий
11:46 19.10.2023
Широкому зрителю актер Сергей Гладков знаком по одной из ролей в юмористическом сериале «Деревня дураков».
SHOT: актер Гладков из «Деревни дураков» умер в возрасте 60 лет
© Фото: calambur_group, VK
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Актер Сергей Гладков ушел из жизни на 61-м году жизни. Об этом сообщил паблик SHOT. Позже трагическую новость подтвердили в группе журнала видеокомиксов «Каламбур» в социальной сети «ВКонтакте».

Широкую популярность Гладков получил после съемок в юмористическом скетче «Деревня дураков», где он играл одного из персонажей. Кроме того, Гладков является одним из создателей данной передачи. В «Каламбуре» он снимался с 1996 по 2001 год. Помимо актерской деятельности, Сергей Гладков занимался дизайном звуковых эффектов и звукорежиссурой. О причинах смерти не сообщается.

Сергей Гладков - уроженец Харькова. Простятся с актером в ближайшую субботу, 21 октября, в Одессе.

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