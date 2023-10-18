В стране и мире Путин: ВКС РФ начнут постоянное патрулирование пространства над Черным морем Елизавета Кондрикова Самолеты будут оборудованы системой «Кинжал». © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Sergei Zaitsev, Russian Look, Global Look Press Читайте нас на: ВКС России приступят к патрулированию на постоянной основе воздушного пространства над Черным морем, заявил президент России Владимир Путин. Авиация будет оборудована ракетами «Кинжал». «Наши самолеты МиГ-31 вооружены комплексами "Кинжал". Они, как известно, имеют дальность свыше 1 000 километров со скоростью 9 Махов», - сказал глава государства. Путин добавил, что подобное решение не стоит воспринимать как угрозу. Патрулирование будет осуществляться по личному поручению президента России. Об этом президент сообщил на пресс-конференции для журналистов в Пекине. Он также прокомментировал активизацию ВСУ на Херсонском направлении, охарактеризовав действия противника как «потери без результата». Экспертное мнение и аналитика