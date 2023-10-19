Запрет на визаран в Киргизии не коснется россиян
В рамках безвизового режима россиянам по-прежнему доступно многократное «обнуление» сроков пребывания в республике Киргизия, сообщает издание 24.kg.
Для граждан России въезд в Киргизию возможен по загранпаспорту без визы, если срок нахождения в стране не превышает 30 дней. Чтобы дольше оставаться в республике, необходимо зарегистрироваться в МВД.
17 октября правительство Киргизии отменило механизм продления сроков пребывания в стране, когда иностранцам было достаточно выехать из страны и сразу вернуться обратно. Вместо этого появилась программа «60/120». Теперь для повторного безвизового въезда в республику на срок до 60 дней необходимо выждать столько же с момента выезда из Киргизии. По аналогичному принципу там работает программа «90/180».
Напомним, что для въезда в республику Киргизия на длительный срок россиянам необходимо оформить временную регистрацию, либо временный или постоянный вид на жительство.