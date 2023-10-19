Запрет на визаран в Киргизии не коснется россиян

На этой неделе Киргизия запретила иностранцам использовать выезд и вьезд в республику для увеличения срока пребывания в ней. Однако на россиян это правило не распространяется.

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В рамках безвизового режима россиянам по-прежнему доступно многократное «обнуление» сроков пребывания в республике Киргизия, сообщает издание 24.kg.

Для граждан России въезд в Киргизию возможен по загранпаспорту без визы, если срок нахождения в стране не превышает 30 дней. Чтобы дольше оставаться в республике, необходимо зарегистрироваться в МВД.

17 октября правительство Киргизии отменило механизм продления сроков пребывания в стране, когда иностранцам было достаточно выехать из страны и сразу вернуться обратно. Вместо этого появилась программа «60/120». Теперь для повторного безвизового въезда в республику на срок до 60 дней необходимо выждать столько же с момента выезда из Киргизии. По аналогичному принципу там работает программа «90/180».

Напомним, что для въезда в республику Киргизия на длительный срок россиянам необходимо оформить временную регистрацию, либо временный или постоянный вид на жительство.