В Санкт-Петербурге нашли подражателей нападавших на прохожих блогеров

В поле зрения правоохранителей попали еще пять подростков в возрасте от 14 до 17 лет.

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Санкт-петербургские полицейские нашли последователей треш-блогеров, публиковавших в Telegram видео избиений случайных граждан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городское ГУ МВД. В поле зрения правоохранителей попали еще пять подростков в возрасте от 14 до 17 лет.

Подражатели блогеров тоже снимали видео нападений. Они отправляли ролики на получивший известность Telegram-канал, основателя которого сейчас ищут полицейские.

Напомним, ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге задержали шестерых подозреваемых в нападении на прохожих. Заведено несколько уголовных дел.

В домах возможных участников избиений прошли обыски. Подозреваемым грозит до семи лет колонии.