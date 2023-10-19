Американский военный самолет доставил в Израиль партию броневиков

В поставку входят специализированные транспортные средства - от бронемашин скорой помощи до бронированных оперативных машин.

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Американский военно-транспортный самолет доставил в Израиль крупную партию бронемашин для нужд ЦАХАЛ. Об этом сообщает пресс-служба израильского оборонного ведомства.

В ЦАХАЛ уточнили, что поставку определяли требования израильских военных. В нее вошли специализированные средства. В качестве примера были приведены бронемашины скорой помощи, бронированные оперативные и грузовые машины и тяжелое оборудование.

Сообщается, что в Израиль еще будут доставлены сотни транспортных средств. Америка передает Израилю военную технику взамен потерянной в ходе боев с ХАМАС.

Ранее сообщалось, что Израиль запросил у Соединенных Штатов 10 миллиардов долларов военной помощи.