В ХАМАС заявили, что обстреливают Тель-Авив в ответ на убийства гражданских

По данным Минздрава Палестины, число погибших в секторе Газа за время эскалации превысило 3 500 человек, пострадали свыше 12 тысяч.

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Военное крыло палестинского движения ХАМАС «Бригады аль-Кассама» распространило заявление, в котором сказано, что Тель-Авив подвергается обстрелу в ответ на массовые убийства гражданского населения. Ранее в ХАМАС уже делали такие заявления.

Накануне около 22 часов по местному времени (совпадает с московским) в Тель-Авиве в третий раз за вечер прозвучали сирены воздушной тревоги, предупреждающие население об угрозе ракетной атаки.

В результате начавшегося 7 октября очередного обострения палестино-израильского конфликта жертвами с израильской стороны стали около 1 500 человек, ранения получили более 4 200.

По данным Минздрава Палестины, число погибших в секторе Газа за время эскалации превысило 3 500 человек, пострадали свыше 12 тысяч.