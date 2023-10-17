В ХАМАС заявили о ракетном обстреле Тель-Авива
Удары нанесла группировка «Бригады аль-Кассама».
© Фото: Chen Junqing, XinHua, Global Look Press
«Бригады аль-Кассама», которые являются боевым крылом ХАМАС, ракетами обстреляли Тель-Авив. Об этом представители палестинского движения заявили в своем Telegram-канале.
«"Бригады аль-Кассама" обстреляли Тель-Авив ракетным обстрелом в ответ на сионистскую резню мирного населения», - говорится в заявлении.
Напомним, израильские города периодически подвергаются обстрелу из сектора Газа. Сирены срабатывают ежедневно.
Так, например, недавно ракету сбили рядом с аэропортом Бен-Гурион в Тель-Авиве.