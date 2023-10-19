В стране и мире Маск назвал ложью сообщения о планах по блокировке X в ЕС Сергей Лебедев Ранее появилась информация, что соцсеть может перестать работать в Европе из-за нового закона о цифровых услугах. © Фото: Patrick Pleul, dpa, Global Look Press Читайте нас на: Американский миллиардер Илон Маск опроверг сообщения, что он рассматривает возможность заблокировать принадлежащую ему социальную сеть Х (бывший Twitter) для европейских пользователей. Сообщение Business Insider он назвал чушью. «Очередная ложь Business Insider. Они не являются настоящим изданием», - написал предприниматель на своей странице в X. Напомним, ранее портал Business Insider со ссылкой на источники сообщил, что Илон Маск хочет заблокировать свою соцсеть в Европе. На это его якобы подталкивает новый закон о цифровых услугах. Экспертное мнение и аналитика