Маск назвал ложью сообщения о планах по блокировке X в ЕС
Ранее появилась информация, что соцсеть может перестать работать в Европе из-за нового закона о цифровых услугах.
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Американский миллиардер Илон Маск опроверг сообщения, что он рассматривает возможность заблокировать принадлежащую ему социальную сеть Х (бывший Twitter) для европейских пользователей. Сообщение Business Insider он назвал чушью.
«Очередная ложь Business Insider. Они не являются настоящим изданием», - написал предприниматель на своей странице в X.
Напомним, ранее портал Business Insider со ссылкой на источники сообщил, что Илон Маск хочет заблокировать свою соцсеть в Европе. На это его якобы подталкивает новый закон о цифровых услугах.