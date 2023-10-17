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Российский беспилотник сбросил боеприпас точно в скопление украинской пехоты

10:15 17.10.2023
Боевики бросились врассыпную, но взрыв прогремел в самой гуще вражеских солдат. Осколки собрали свою жатву.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Минобороны России показало видео с точной работой операторов беспилотных летательных аппаратов «Южной» группировки войск на Артемовском направлении

Боеприпасы были сброшены прямо на голову пехоте неприятеля. В одном случае это удалось сделать прямо на группу вражеских солдат. 

Украинские боевики бросились врассыпную, но поздно - боеприпас сработал точно между ними, и осколки разлетелись во все стороны, поражая противника. 

В российском оборонном ведомстве уточняется, что уничтоженная пехота врага относилась к 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

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