Число погибших после атаки ХАМАС россиян достигло 19

В списках пропавших без вести числятся семь граждан РФ.

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Число погибших в результате обострения палестино-израильского конфликта россиян достигло 19, сообщили «Звезде» в посольстве РФ в Израиле.

Речь идет о наших соотечественниках, у которых также есть израильское гражданство.

«Консульский отдел посольства находится в контакте с родственниками и занимается выяснением всех обстоятельств», - сообщили в дипмиссии.

Кроме того, к настоящему моменту известно о семи пропавших без вести россиянах.

Также сообщается о как минимум двух гражданах РФ, которые числятся в списке заложников в секторе Газа.