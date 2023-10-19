Экс-жена Стаса Намина заявила, что у его приемного сына были проблемы с психикой

Ранее сосед убитой тещи Намина заявил, что никогда не видел Романа пьяным или буйным.

© Фото: Антон Денисов, РИА Новости

Роман Микоян, которого, по данным СМИ, подозревают в убийстве тещи и сына музыканта Стаса Намина, мог иметь проблемы со спиртным и запрещенными веществами. Об этом в беседе с RT заявила бывшая супруга артиста, замхудрука Театра Намина Анна Исаева.

Ранее в деревне Крюково Истринского района Подмосковья произошло жестокое убийство - в частном доме были найдены тела режиссера Артема Микояна и его бабушки Прасковьи Ткаченко.

Следственный комитет сообщил о задержании подозреваемого, который приходится убитым родственником. Паблик «112» писал, что полиция задержала приемного сына Стаса Намина - Романа. Официальных данных по этому поводу нет.

«Он никогда не был его сыном, никогда не был усыновленным, всегда был психически неуравновешенным», - сказала Исаева.

Ранее сосед погибшей пожилой женщины рассказал, какой ему запомнилась ее семья. Он отметил, что никогда не видел Романа пьяным или буйным. По его словам, накануне убийства внуки Прасковьи помогали ей с работами по участку.