Лавров и Ким Чен Ын встретились в Пхеньяне

Министр иностранных дел России прибыл с визитом в КНДР. Глава российского МИД встретился с Ким Чен Ыном и министром иностранных дел КНДР.

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Лидер КНДР Ким Чен Ын принял в Пхеньяне министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Их встреча продлилась чуть более часа, об этом информирует МИД России.

Лавров прибыл в столицу Северной Кореи с двухдневным визитом. Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что отношения между Россией и КНДР вышли на новый качественный и стратегический уровень.

Во время этой поездки Сергей Лавров встретился с главой северокорейского МИД Цой Сон Хи. Лавров отметил, что наши страны должны придерживаться договоренностей, к которым пришли Владимир Путин и Ким Чен Ын во время встречи на космодроме Восточный в сентябре этого года.

Это четвертый визит министра иностранных дел России в КНДР. В предыдущий раз Лавров посещал Северную Корею в 2018 году.