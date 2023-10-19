Винер заявила, что российские спортсмены никогда не будут стоять на коленях

Российские гимнастки не будут выступать под белым флагом и в нейтральном статусе, заявила президент спортивной федерации Ирина Винер.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер назвала оскорблением рекомендации Международного олимпийского комитета по отношению к российским спортсменам. Об этом она рассказала «Звезде» в кулуарах форума «Россия - спортивная держава» в Перми.

«Такого оскорбительного отношения наша страна не должна терпеть. Нет, не будем на коленях, не будем в белом костюме с белым флагом "сдаюсь". Нет, такого быть не может. Без гимна, без флага, без зрителей выступать мы не будем. А остальные - не знаю, как решат, это выбор каждого», - сказала Винер.

Напомним, 12 октября Международный олимпийский комитет принял решение об отстранении Олимпийского комитета России по причине включения в его состав ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей. В ОКР назвали решение Международной спортивной организации политическим и контрпродуктивным шагом.