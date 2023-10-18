Операторы FPV-дронов уничтожили трех боевиков в блиндаже в районе Вербового

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Министерство обороны России опубликовало кадры боевого применения военнослужащими Воздушно-десантных войск FPV-дронов на Запорожском направлении в районе населенного пункта Вербовое. Десантники применяют беспилотные летательные аппараты для уничтожения скоплений личного состава вооруженных формирований украинских националистов в укрытиях, которые расположены в лесопосадках.

При выполнении боевой работы расчет в составе оператора и помощника выдвигается в заданный район, откуда осуществляет подготовку и запуск дрона-камикадзе. Оператор, управляющий БПЛА при помощи специальных VR-очков, определяет цель, которую необходимо поразить. Помощник оператора в свою очередь осуществляет подготовку кумулятивной гранаты с поражающими элементами, ее крепление к беспилотнику, запуск FPV-дрона и наблюдает по карте направление его полета, а также координирует действия оператора.

В этот раз оператор заметил трех украинских боевиков, которые укрывались в блиндаже опорного пункта, и направил беспилотник для их уничтожения. Помощник грамотно скорректировал работу оператора по заходу на цель и зафиксировал точное попадание БПЛА в укрытие с личным составом ВСУ.

«Была выявлена в блиндаже группа противника, выявили наши разведчики. Подготовили FPV-дрон с кумулятивной гранатой и поражающими элементами и уничтожили блиндаж», - сказал оператор БПЛА с позывным «Перс».

Ранее в Минобороны России показали, как бойцы ВДВ при помощи FPV-дрона уничтожили живую силу неприятеля на Артемовском направлении. Двое боевиков пытались укрыться в блиндаже, однако это их не спасло от зоркого глаза оператора БПЛА.

Материл подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.