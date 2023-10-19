Байден выступит с обращением к нации по Израилю и Украине 19 октября
Президент США Джо Байден в четверг, 19 октября, выступит с обращением к нации, в котором затронет вопрос палестино-израильского обострения и военные действия в секторе Газа, а также конфликт на Украине. Об этом свидетельствует заявление, опубликованное пресс-секретарем Белого дома Карин Жан-Пьер.
Обращение состоится в 20.00 в четверг, 19 октября (03.00 пятницы по московскому времени). Темой заявлено обсуждение мер Соединенных Штатов в ответ на «террористическую атаку ХАМАС против Израиля».
Сообщается, что Байден будет выступать из Овального кабинета Белого дома США.
Накануне президент США находился в Израиле с визитом, в рамках которого он выступил в поддержку Израиля и объявил о том, что Вашингтон продолжит помогать стране и защищать народ Израиля «сегодня, завтра, всегда».