Байден заявил, что Каир согласился открыть КПП для отправки гумпомощи в Газу
Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден сообщил, что его египетский коллега Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси разрешил открыть контрольно-пропускной пункт «Рафах», который находится на границе с сектором Газа, для отправки в анклав гуманитарной помощи.
«Он согласился открыть пункт, чтобы сделать две вещи. Во-первых, пропустить сначала до 20 грузовиков», - передает сообщение пресс-пула Белого дома ТАСС.
Американский лидер уточнил, что речь идет именно о машинах с гуманитарными грузами. Как отметил Байден, если палестинское движение ХАМАС конфискует или не пропустит их, то поставки гумпомощи прекратятся.
«Мы не станем отправлять гуманитарную помощь ХАМАС», - добавил глава Белого дома.
Ранее газета Financial Times сообщила, что египетские власти допустили отправку беженцев из Газы в Европу. Африканская страна заверила в своей готовности помогать палестинцам, но будет препятствовать «любым попыткам принять большее число беженцев».