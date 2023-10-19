Байден заявил, что Каир согласился открыть КПП для отправки гумпомощи в Газу

По словам главы Белого дома, президент Египта согласился открыть КПП «Рафах», чтобы пропустить в сектор Газа до 20 грузовиков с гуманитарной помощью.

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Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден сообщил, что его египетский коллега Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси разрешил открыть контрольно-пропускной пункт «Рафах», который находится на границе с сектором Газа, для отправки в анклав гуманитарной помощи.

«Он согласился открыть пункт, чтобы сделать две вещи. Во-первых, пропустить сначала до 20 грузовиков», - передает сообщение пресс-пула Белого дома ТАСС.

Американский лидер уточнил, что речь идет именно о машинах с гуманитарными грузами. Как отметил Байден, если палестинское движение ХАМАС конфискует или не пропустит их, то поставки гумпомощи прекратятся.

«Мы не станем отправлять гуманитарную помощь ХАМАС», - добавил глава Белого дома.

Ранее газета Financial Times сообщила, что египетские власти допустили отправку беженцев из Газы в Европу. Африканская страна заверила в своей готовности помогать палестинцам, но будет препятствовать «любым попыткам принять большее число беженцев».