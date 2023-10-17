WSJ: США тайно доставили партию ракет ATACMS на Украину

По данным газеты, украинские боевики уже впервые применили их для атаки по российским целям.

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Американские дальнобойные ракеты ATACMS тайно привезли на Украину, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По ее данным, украинские боевики уже впервые применили их для атаки по российским целям.

Вашингтон пока предоставил Киеву небольшое количество таких ракет. В публикации утверждается, что ATACMS повысят потенциал и оперативные возможности украинского контрнаступления.

Вопрос о поставках киевскому режиму ракет ATACMS обсуждается давно. Официально в Вашингтоне до сих пор не подтверждали передачу этого вооружения Украине. В Пентагоне заявляли о готовности предоставить Киеву ракеты после согласия президента Джо Байдена.