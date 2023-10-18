«Град» через Днепр: как российские РСЗО работают по боевикам под Херсоном

Расчет реактивных систем залпового огня «Град» ведут огонь по опорным пунктам и укреплениям украинских националистов прямо через реку Днепр.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Неуловимые расчеты градов громят неприятеля под Херсоном. Российские военнослужащие ведут огонь по опорным пунктам и укреплениям противника прямо через Днепр. Этот район чрезвычайно опасный - легко простреливается, и противник боеприпасов не жалеет.

Самая короткая дорога к Днепру - она же самая экстремальная, по пескам. Здесь все простреливается до самой реки. Это видно по выжженным деревьям и воронкам от попаданий. Весь берег - это серая зона - зона досягаемости вражеской артиллерии.

Украинские боевики забрасывают лес на левом берегу Днепра зажигательными снарядами. Вспыхивают не только деревья, горят постройки, страдают животные. Бойцы артполка и тушат, и отвечают из реактивных систем залпового огня «Град».

Ответка летит через Днепр молниеносно. Эти расчеты неуловимые. Выпустив пакет, даже не переходя в походное положение, установка откатывается. Их дальнейший маршрут - без камер и без посторонних. Следы колес теряются в херсонских лесах - там же замаскированные укрытия «Градов», расположение которых нельзя раскрывать.

Ранее на Херсонском направлении замаскированные позиции украинских боевиков были разбиты российскими расчетами Д-20. Противник был обнаружен при попытке активного перемещения, и наши артиллеристы выполнили точные выстрелы по позициям националистов.