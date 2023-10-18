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Антонов назвал поставки Киеву дальнобойных ракет ATACMS грубейшей ошибкой

Максим Крюков
03:48 18.10.2023
Как отметил посол России в США, Киев целенаправленно использует американские поставки вооружения для ударов по объектам гражданской инфраструктуры и мирным гражданам.
Антонов назвал поставки Киеву дальнобойных ракет ATACMS грубейшей ошибкой
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости
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Решение Соединенных Штатов Америки о поставках Киеву дальнобойных ракет ATACMS является грубейшей ошибкой. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Решение Белого дома о направлении украинцам дальнобойных ракет - грубейшая ошибка. Последствия этого шага, который намеренно скрывался от общественности, будут носить самый серьезный характер», - передает его слова RT.

Дипломат добавил, что американская сторона последовательно ведет линию на полное свертывание двусторонних отношений, отметив, что Штаты продолжают подталкивать Североатлантический альянс к прямому столкновению с Россией.

Посол РФ отметил, что Украина целенаправленно использует военную помощь из США для ударов по объектам гражданской инфраструктуры и мирным гражданам.

«На расстановку сил в зоне СВО никакие американские "подарки" не повлияют. Все задачи специальной военной операции будут выполнены», - подчеркнул Антонов.

Накануне американская газета The Wall Street Journal сообщила, что США тайно привезли на Украину дальнобойные ракеты ATACMS. По информации издания, ВСУ уже впервые применили их для атаки по военным объектам Вооруженных сил России.

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