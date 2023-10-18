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В Пентагоне подтвердили приказ о подготовке к развертыванию на Ближнем Востоке

Анна Ушакова
04:45 18.10.2023
Госсекретарь Пентагона Ллойд Остин приводит военные подразделения в повышенную боевую готовность.
В Пентагоне подтвердили приказ о подготовке к развертыванию на Ближнем Востоке
© Фото: Attila Husejnow Keystone Press Agency Global Look Press
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Глава Пентагона Остин приказал военным готовиться к развертыванию на Ближнем Востоке. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель Министерства обороны США Сабрина Сингх.

«Остин перевел около 2000 военнослужащих и ряд подразделений в состояние повышенной готовности посредством приказа „приготовиться к развертыванию“, что повышает способность Министерства обороны быстро реагировать на меняющуюся обстановку в области безопасности на Ближнем Востоке» — передает «360» слова Сингх.

Несмотря на приказ Остина привести ВС США в повышенную боевую готовность, решения о вводе войск на Ближний Восток принято пока не было. Сабрина Сингх добавила, что глава Пентагона продолжит оценивать расположение военных сил и поддерживать тесный контакт с американскими союзниками.

Вечером 17 октября издание Washington Post со ссылкой на источники сообщило, что США собираются отправить к берегам Израиля десантную группу из более чем четырех тысяч моряков и морских пехотинцев. Их разместят на борту военных кораблей на случай эскалации палестино-израильского конфликта.

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