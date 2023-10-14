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Российский FPV-дрон взорвал блиндаж с боевиками на Артемовском направлении

05:55 14.10.2023
На опубликованных кадрах двое боевиков пытаются укрыться в блиндаже, однако их настигает удар российского дрона-камикадзе.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Российский дрон-камикадзе уничтожил живую силу противника на Артемовском направлении. МО РФ опубликовало кадры применения FPV-дронов военнослужащими Воздушно-десантных войск.

Двое боевиков пытались укрыться в блиндаже, однако оператор БПЛА заметил их и направил FPV-дрон для уничтожения цели. Помощник умело скорректировал работу оператора по заходу на цель и зафиксировал попадание беспилотника в укрытие противника. В результате атаки боевики были уничтожены.

Российские подразделения применяют БПЛА для уничтожения скоплений личного состава ВСУ в укрытиях, расположенных в лесопосадках. Преимуществом FPV-дрона перед обычными квадрокоптерами является удобная для оператора ориентация в пространстве и возможность легко проходить маршрут или преследовать движущуюся цель на высокой скорости. Благодаря этому их можно наиболее эффективно использовать для уничтожения движущихся целей, а также личного состава ВСУ, укрывающегося в блиндажах.

Ранее российские разведчики подкараулили боевиков и сбросили боеприпасы с дронов им в окопы. Кадры работы наших бойцов опубликовало Минобороны РФ.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

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