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Telegraph: Британия разместит войска на Украине для обучения ВСУ

Игнат Далакян
08:40 01.10.2023
Министр обороны Великобритании призвал больше британских оборонных фирм открывать заводы на Украине.
Telegraph: Британия разместит войска на Украине для обучения ВСУ
© Фото: UK Ministry of Defence, Globallookpress
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Министерство обороны Великобритании намеревается впервые разместить на Украине свои войска в соответствии с планами, обсуждаемые военным командованием. Об этом пишет Telegraph со ссылкой на главу британского оборонного ведомства Гранта Шэппса.

Газета сообщает, что министр обороны Британии рассказал о своих переговорах с армейским командованием о переносе официальной программы подготовки под руководством Великобритании «на Украину», вместо того, чтобы полагаться на базы Британии и других членов Североатлантического альянса.

«Он также призвал больше британских оборонных фирм открывать заводы на Украине», - говорится в статье.

Шэппс добавил, что это особенно касается Западной Украины, где согласно его словам, Великобритания могла бы сделать «больше», чем просто обучение украинских боевиков, включая локализацию там военного производства.

Ранее Россия внесла в список персональных санкций против Великобритании еще 23 человека. Об этом заявило российское внешнеполитическое ведомство.

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