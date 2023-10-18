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«Ошибок быть не может»: как штурмовики готовятся к отправке в зону СВО

Елена Сивонен
07:10 18.10.2023
Штурмовые отряды обучаются прорывать сложные участки противника, занимать стратегически важные высотки и удерживать их до приезда подкрепления.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Стабильно занятия на полигоне проходят каждый день. Бойцы тренируются часами, отрабатывают каждое свое действие до автоматизма. И только после завершения полного курса обучения, их отправят на линию боевого соприкосновения, на передовую.

Красный флаг, сигнал начало стрельбы, реет на полигоне для штурмовиков до самой ночи. На тактическом поле – гул от выстрелов, и он непрерывный. Бойцы снова и снова прорабатывают возможные сценарии стрелкового боя. 

«Упор во время занятий делается в первую очередь на обретение определенных навыков, на то, чтобы человек учился думать самостоятельно, оценивать обстановку, действовать и принимать решения. Решения иногда непопулярные, но главное, чтобы эффективные», - рассказал инструктор по снайперской, огневой и тактической подготовке с позывным «Акела».

Громче слов об интенсивности подготовки говорит количество гильз на полигоне, где обычно их сотни, если не тысячи. И вот новая штурмовая группа идет вперед для подавления огневых точек. Здесь – пока еще условного противника. С которым позже, на переднем крае, бойцов ждет уже реальная встреча. Ведь именно штурмовики всегда вступают в бой первыми, пробивая дорогу войскам. 

«Страх… Ну, у каждого человека есть страх. Только больной человек может чего-то не бояться, но страх надо преодолевать... Я пошел, потому что… Если не я пойду, то кто пойдет. Если мы там будем все сидеть, то кто воевать пойдет», - рассказал стрелок с позывным «Копченый».

Боевики время от времени обстреливают и тыловой район. Атакуют, в том числе, с помощью дронов-камикадзе. Недавно за ночь их прилетело пять. Именно поэтому тыл – весь – под землей. Включая баню, прачечную и православный храм, где на отметке три метра ниже уровня земли дважды в месяц проходят богослужения.

Тут же, под землей борщ кипит. Работает полевая кухня. Здесь всегда обед по расписанию.

«Каждый день, каждую неделю делаем разные блюда, что-то чередуем, что-то делаем из консервов, что-то из обычного мяса, очень разнообразные продукты используем для приемов пищи», - объяснил повар с позывным «Лис».

Повара, пекари с позывными, которые более чем соответствуют их специальностям, – «Батон», например, или «Мякиш», каждый день кормят две тысячи мотострелков первой танковой армии. На восьмой сотне буханок ароматный воздух в землянке раскаляется до +60 градусов. Но на качестве хлеба это не сказывается. Он такой же вкусный, свежий, с хрустящей корочкой, как из домашней печи.

Скоро и эти штурмовики сменят тех, кто сейчас на передовой. Пока же все время уходит на боевое слаживание в работе группами. По пять-десять человек, то есть малыми мобильными. Бойцы продвигаются по извилистому коридору, который имитирует окоп. Прикрывая друг друга, поражают вот такие мишени. Наконец, доходят досюда и захватывают опорный пункт противника.

Задача штурмовых отрядов – прорывать наиболее сложные участки обороны украинских националистов, занимать стратегически важные высоты и удерживать их до прибытия подкрепления. Поэтому даже на полигоне ошибок быть не может. Только в этом случае при выполнении реальных боевых задач успех обеспечен.

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