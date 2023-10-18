Россия призвала Израиль немедленно предоставить гуманитарный доступ в Газу

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что необходимо организовать коридоры и для выхода гражданских лиц.

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Россия призывает Израиль к скорейшему прекращению огня в секторе Газа и открытию коридоров для доставки гуманитарной помощи в палестинский анклав и выхода гражданских лиц. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил постоянный представитель РФ Василий Небензя.

«Гуманитарный доступ должен быть предоставлен немедленно», - цитирует РИА Новости слова дипломата.

Он отметил, что Израиль должен поставить во главу угла международное гуманитарное право. Россия также требует немедленно прекратить насилие в отношение мирных жителей.

Напомним, ранее в канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху заявили, что страна не будет мешать поставке гуманитарной помощи для мирных жителей в сектор Газа с территории Египта.

При этом израильские власти подчеркивают, что не станут препятствовать поставкам, пока будут доставлять только воду, еду и лекарства для гражданского населения.