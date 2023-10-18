Нетаньяху заявил, что от ударов ЦАХАЛ по целям в Газе страдают гражданские

Премьер-министр Израиля отметил, что боевики ХАМАС прячутся за спинами мирных людей.

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От ударов по целям ХАМАС в секторе Газа страдает гражданское население. Это на совместной пресс-конференции с американским президентом Джо Байденом в Тель-Авиве признал израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Он также отметил, что боевики палестинского движения прячутся за спинами собственных же граждан. По его словам, Израиль просил и будет просить эвакуироваться жителей анклава в безопасные районы.

«В то время как Израиль стремится сократить количество жертв среди гражданских, ХАМАС стремится к их увеличению», - цитирует РИА Новости слова Биньямина Нетаньяху.

Напомним, сегодня в Тель-Авив прибыл президент США. Джо Байден провел переговоры с Биньямином Нетаньяху.

В ходе встречи он заявил, что удар по больнице в Газе был нанесен «другой командой».