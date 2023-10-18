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Израиль не будет мешать поставкам гуманитарной помощи в сектор Газа из Египта

Сергей Лебедев
18:25 18.10.2023
При этом попытки снабжения ХАМАС будут пресекаться.
Израиль не будет мешать поставкам гуманитарной помощи в сектор Газа из Египта
© Фото: Naaman Omar, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Израиль не станет препятствовать поставке гуманитарной помощи для гражданского населения в сектор Газа с территории Египта. Однако снабжение ХАМАС будет пресекаться, заявили в канцелярии премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху.

Отмечается, что Израиль не помешает поставкам до тех пор, пока будут доставлять только воду, продукты питания и лекарства для гражданского населения.

Ранее Биньямин Нетаньяху признался, что от ударов по целям ХАМАС в секторе Газа страдают мирные люди. За их спинами якобы прячутся боевики.

При этом Израиль призывает жителей анклава эвакуироваться в безопасные районы.

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