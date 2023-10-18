Израиль не будет мешать поставкам гуманитарной помощи в сектор Газа из Египта
При этом попытки снабжения ХАМАС будут пресекаться.
© Фото: Naaman Omar, Keystone Press Agency, Global Look Press
Израиль не станет препятствовать поставке гуманитарной помощи для гражданского населения в сектор Газа с территории Египта. Однако снабжение ХАМАС будет пресекаться, заявили в канцелярии премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху.
Отмечается, что Израиль не помешает поставкам до тех пор, пока будут доставлять только воду, продукты питания и лекарства для гражданского населения.
Ранее Биньямин Нетаньяху признался, что от ударов по целям ХАМАС в секторе Газа страдают мирные люди. За их спинами якобы прячутся боевики.
При этом Израиль призывает жителей анклава эвакуироваться в безопасные районы.