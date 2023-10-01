В России с 1 октября повысили оклады военным и силовикам

Правительство РФ постановило увеличить зарплаты служащим по контракту и призывникам на 10,5%.

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С первого октября 2023 года в России повысили зарплаты военнослужащим и сотрудникам силовых ведомств на 10,5%. Об этом говорится в постановлении правительства РФ.

«Правительство РФ постановляет: Повысить с первого октября 2023 года в 1,105 раза размеры окладов по воинским должностям и окладов по воинским званиям военнослужащих», - говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Под постановление подпадают контрактники и призывники, а также сотрудники Росгвардии, полиции, органов внутренних дел, таможенных органов и других ведомств.

Ранее стало известно, что с первого октября на 5,5% повышаются зарплаты генерального прокурора России Игоря Краснова и председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.