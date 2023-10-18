В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Агония Киева и «Кинжал»: о чем рассказал Путин после встречи с Си Цзиньпином

Константин Коковешников
19:58 18.10.2023
Российский президент также прокомментировал и поставки американского оружия Киеву.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости
Читайте нас на:

За три часа Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудили настолько много тем, что для пересказа их содержания потребуется еще столько же времени. Российский президент проинформировал китайского лидера о ходе специальной операции и подробно обсудил с ним ситуацию на Ближнем Востоке.

«Что касается удара по госпиталю, то это трагедия, которая там произошла. Это ужасное событие - там сотни убитых и сотни раненых», - отметил Владимир Путин.

Визиту в Китай предшествовал «телефонный марафон». Со всеми заинтересованными сторонами президент РФ обсудил возможный выход из ситуации.

«Это были важные, своевременные разговоры. Я вам сейчас скажу главное, без деталей: у меня создалось впечатление, что никто не хочет продолжения развития конфликта и усугубления ситуации», - подчеркнул российский лидер. 

А накануне Вашингтон подтвердил передачу Киеву ракет дальнего радиуса действия ATACMS. Ранее официально этот факт не афишировался.

«Во-первых, это, конечно, наносит вред, и это создает дополнительную угрозу. Во-вторых мы, конечно, сможем отражать эти атаки. Что самое главное, это кардинально, вообще не в состоянии изменить ситуацию на линии соприкосновения. Невозможно. Об этом можно точно сказать», - сказал Владимир Путин.

Кроме этого президент назвал передачу Киеву нового типа вооружений, способных наносить удары в глубь России, очередной ошибкой со стороны США. Она не приведет к какому-либо результату. Кроме того, глава государства прокомментировал отправку на Ближний Восток уже двух американских авианосных групп.

«Хочу сказать, это не угроза – то, что я сейчас скажу и о чем вас проинформирую, но по моему поручению Воздушно-космические силы России начинают на постоянной основе патрулирование в нейтральной зоне воздушного пространства над Черном морем. Наши самолеты МиГ-31 вооружены комплексами "Кинжал". Они, как известно, имеют дальность свыше тысячи километров со скоростью девять махов», - добавил Владимир Путин.

Президент заявил, что видит определенное смягчение риторики в Европе. Те, кто еще недавно призывал нанести поражение России,  заговорили сейчас совсем другим голосом.

«Это правильная трансформация, трансформация в правильном направлении. Об этом и господин Боррель говорит уже. За это похвалю. Но этого недостаточно. Нужно делать конкретные шаги, если, действительно, есть желание договариваться», - резюмировал российский лидер. 

Владимир Путин рассказал, что «на ногах» провел встречу с президентом Сербии Александром Вучичем. Речь зашла о ситуации вокруг косовских албанцев. Прокомментировал президент и обвинения Виктора Орбана в пророссийских взглядах.

«Это ерунда. У него не пророссийские настроения, он не пророссийский политик, он провенгерский политик», - сказал глава государства.

Как стало известно на переговорах в расширенном составе, объем взаимной торговли за последние 12 месяцев достиг 200 миллиардов долларов. Раньше о таком даже и не думали. Для Китая Россия является шестым по величине торговым партнером. На самом же деле, говорит Владимир Путин, если не принимать во внимание китайские автономии и ближайших соседей по товарообороту с КНР Россия уступает лишь США. Внешние факторы лишь укрепляют решимость стран расширять взаимодействие.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:33 В стране и мире
В ХАМАС заявили, что спецслужбы Израиля угрожали взорвать больницу в Газе
17:43 В стране и мире
Shafaq: авиабазу США в Иракском Курдистане атаковали БПЛА
17:37 В стране и мире
Видео
Небензя заявил, что пока СБ ООН теряет время, в секторе Газа гибнут люди
17:17 В стране и мире
Видео
В России собираются изменить модель поступления в колледжи
16:51 В стране и мире
Израиль одобрил эвакуацию жителей в 2-5 км от границы с Ливаном
Популярное
Видео
Путин предложил США забрать ATACMS и сесть за блины, если РФ проиграла конфликт
Видео
«За это похвалю»: Путин заявил, что на Западе задумываются о переговорах
Пассажирка рейса Москва - Барнаул начала задыхаться во время полета и умерла
Видео
Сотрудница УК в Щелкове переехала девушку после встречи с возмущенными жильцами
Евродепутатов повезли на поезде в сторону «Диснейленда» вместо Европарламента
Видео
ЦБ РФ представил модернизированные купюры номиналом 1000 и 5000 рублей
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.