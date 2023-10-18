Агония Киева и «Кинжал»: о чем рассказал Путин после встречи с Си Цзиньпином

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За три часа Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудили настолько много тем, что для пересказа их содержания потребуется еще столько же времени. Российский президент проинформировал китайского лидера о ходе специальной операции и подробно обсудил с ним ситуацию на Ближнем Востоке.

«Что касается удара по госпиталю, то это трагедия, которая там произошла. Это ужасное событие - там сотни убитых и сотни раненых», - отметил Владимир Путин.

Визиту в Китай предшествовал «телефонный марафон». Со всеми заинтересованными сторонами президент РФ обсудил возможный выход из ситуации.

«Это были важные, своевременные разговоры. Я вам сейчас скажу главное, без деталей: у меня создалось впечатление, что никто не хочет продолжения развития конфликта и усугубления ситуации», - подчеркнул российский лидер.

А накануне Вашингтон подтвердил передачу Киеву ракет дальнего радиуса действия ATACMS. Ранее официально этот факт не афишировался.

«Во-первых, это, конечно, наносит вред, и это создает дополнительную угрозу. Во-вторых мы, конечно, сможем отражать эти атаки. Что самое главное, это кардинально, вообще не в состоянии изменить ситуацию на линии соприкосновения. Невозможно. Об этом можно точно сказать», - сказал Владимир Путин.

Кроме этого президент назвал передачу Киеву нового типа вооружений, способных наносить удары в глубь России, очередной ошибкой со стороны США. Она не приведет к какому-либо результату. Кроме того, глава государства прокомментировал отправку на Ближний Восток уже двух американских авианосных групп.

«Хочу сказать, это не угроза – то, что я сейчас скажу и о чем вас проинформирую, но по моему поручению Воздушно-космические силы России начинают на постоянной основе патрулирование в нейтральной зоне воздушного пространства над Черном морем. Наши самолеты МиГ-31 вооружены комплексами "Кинжал". Они, как известно, имеют дальность свыше тысячи километров со скоростью девять махов», - добавил Владимир Путин.

Президент заявил, что видит определенное смягчение риторики в Европе. Те, кто еще недавно призывал нанести поражение России, заговорили сейчас совсем другим голосом.

«Это правильная трансформация, трансформация в правильном направлении. Об этом и господин Боррель говорит уже. За это похвалю. Но этого недостаточно. Нужно делать конкретные шаги, если, действительно, есть желание договариваться», - резюмировал российский лидер.

Владимир Путин рассказал, что «на ногах» провел встречу с президентом Сербии Александром Вучичем. Речь зашла о ситуации вокруг косовских албанцев. Прокомментировал президент и обвинения Виктора Орбана в пророссийских взглядах.

«Это ерунда. У него не пророссийские настроения, он не пророссийский политик, он провенгерский политик», - сказал глава государства.

Как стало известно на переговорах в расширенном составе, объем взаимной торговли за последние 12 месяцев достиг 200 миллиардов долларов. Раньше о таком даже и не думали. Для Китая Россия является шестым по величине торговым партнером. На самом же деле, говорит Владимир Путин, если не принимать во внимание китайские автономии и ближайших соседей по товарообороту с КНР Россия уступает лишь США. Внешние факторы лишь укрепляют решимость стран расширять взаимодействие.